Atletico Madrid-Cadice, probabili formazioni e dove vederla

Al Wanda arriva il Cadice

Atletico Madrid, terzo in classifica, ospita il Cadice, nella 33esima giornata de LaLiga, questa sera alle 22. I Colchoneros hanno l’occasione di agganciare il secondo posto, dopo il risultato negativo del Real Madrid, distanziato da due punti. Dall’altra parte il Cadice, ancora non salvo, ma con 4 punti di vantaggio sulla terz’ultima, Espanyol. Il match sarà visibile, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Atletico Madrid: Grbic; Hermoso, Witsel, Giménez; Carrasco, Lemar, Koke, de Paul, Nahuel Molina; Correa, Griezmann.

Cadice: Ledesma; Pacha Espino, Fali, Meré, Iza; Álex Fernández, Alcaraz, Escalante, Bongonda; Chris Ramos, Sergi Guardiola.