Calciomercato, è finita tra Messi e il PSG | L’argentino non rinnoverà

Nelle ultime ore, i quotidiani francesi hanno parlato della sospensione data dal club di Al-Khelaifi a Lionel Messi. Dopo questa decisione del patron del Paris Saint-Germain di punire per due settimane la pulce sarebbe arrivata una clamorosa indiscrezione da parte dell’Equipe: Lionel Messi non rinnoverà il contratto con il PSG.

Il club parigino aveva fatto instaurare nel contratto di Messi l’opzione di rinnovo per la stagione 2023-24 ma questa clausola non verrà esercitata dalla dirigenza del club francese. L’argentino potrebbe quindi salutare dopo aver messo a referto 20 gol e 19 assist in 37 presenze nell’arco di questa stagione.