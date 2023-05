Calciomercato Inter, almeno 40 milioni

In questi giorni in casa Inter le attenzioni sono tutte rivolte a Lautaro Martinez. El Toro è davvero molto corteggiato dai Red Devils del Manchester United che sarebbero pronti ad offrire cifre allucinanti pur di aggiudicarsi il calciatore argentino. Oltre a tale questione però c’è n’è un’altra che merita di essere attenzionata ed esaminata con cura vale a dire quella riguardante Onana.

Calciomercato Inter, il camerunense pallino del Chelsea

Il portiere nerazzurro è da tempi non sospetti, un desiderio di mercato del Chelsea. La squadra inglese inoltre è disposta a mettere all’interno dell’operazione anche Chalobah e Loftus-Cheek, due nomi molto graditi alla società milanese. Il primo è un mediano dal fisico imponente mentre il secondo è il classico centrocampista moderno box to box, in grado di fare praticamente tutto, dal recupero dei palloni, all’impostazione di gioco. Dal canto suo l’Inter pone le sue condizioni stabilendo che per meno di 40 milioni di valutazione complessiva non si siederebbe neppure a parlare. Inglesi avvisati.