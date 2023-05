Calciomercato Inter, il Bayern Monaco a fine stagione tratterà per il rinnovo di Pavard | Il punto sul futuro del giocatore

Dopo l’interessamento dell’Inter nella scorsa sessione di mercato, quella invernale, tornano prorompenti le voci che accostano il nome di Benjamin Pavard alla società nerazzurra. L’Inter è ancora incerta sulle competizioni europee che disputerà l’anno prossimo, siccome la qualificazione alla prossima edizione della Coppa dei Campioni è ancora in ballo e rimane l’obiettivo numero uno da centrare a fine stagione. Se quest’ultimo verrà centrato, la società di Viale della Liberazione potrà agire in una determinata maniera sul mercato, mentre se la qualificazione dovesse saltare, l’Inter attuerebbe un mercato molto carente dal punto di vista economico. Arrivando, momentaneamente, fino alle semifinali di Champions League, la squadra di Simone Inzaghi ha già messo molto toppe alle difficoltà economiche della famiglia Zhang, ma per poter investire cospicue cifre nella prossima sessione di mercato, l’Inter dovrà necessariamente rientrare tra le prime quattro squadre del campionato. A quel punto si potrà parlare di Pavard come possibile acquisto in difesa. Il terzino francese è in scadenza di contratto ma il Bayern Monaco sembra voler provare ad estendere il suo contratto. Di seguito la situazione nel dettaglio.

Calciomercato Inter, il Bayern Monaco vuole provare a trattenere Pavard ma la situazione è complicata

Il contratto di Benjamin Pavard scadrà il 30 giugno del 2024. Un altro anno di contratto con i bavaresi. Pavard, però, avendo soli 27 anni e un’incredibile esperienza internazionale alle spalle, rappresenta un’opportunità per tantissimi top club e perciò sono già molte le squadre che si sono interessate al giocatore. Tuttavia, su tutte sembrerebbero avanti il Barcellona e l’Inter. L’interesse dei nerazzurri nei confronti del giocatore è noto già da tempo, visto che Beppe Marotta e Piero Ausilio avrebbero presentato un’offerta al Bayern Monaco già a gennaio, che fu però spedita al mittente. I “Die Roten” – ovvero i “rossi” – sembrerebbero però intenzionati a incontrare l’entourage del giocatore in estate per cercare di estendere il suo contratto. La situazione non appare però così rosea, siccome ad oggi l’opzione più probabile è quella di un addio del campione del mondo con la Francia nel 2018 in estate. L’Inter resta alla finestra per osservare la situazione, che sembra poter prendere una piega favorevole.