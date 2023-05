Calciomercato Juventus, probabili nuovi innesti anche nello staff dirigenziale

Il calciomercato non porta solo arrivi a livello di rosa ma anche a livello di staff societario. La Juventus in questi giorni, dopo essersi vista ridare i 15 punti di penalizzazione , è più in corsa che mai per il discorso qualificazione Champions. Lei, Lazio, Inter e Milan, si trovano infatti tutte lì un un fazzoletto di soli 4 punti per centrare l’obiettivo. Ma vista però la quasi conclusione della stagione in corso, si pensa anche al mercato estivo e in particolar modo ad un nome che farebbe felice mister Allegri per primo, vale a dire Federic Massara.

Calciomercato Juventus, la società però ha altri nomi in mente

Massara attualmente è il ds del Milan ed insieme a Maldini formano una coppia molto ben affiatata. Allegri dal canto suo, avrebbe espresso il desiderio di lavorare con qualcuno con il quale già ha avuto a che fare e che conosce molto bene. Massara sarebbe quindi il suo primo nome seguito subito dopo da quello di Giovanni Rossi ds del Sassuolo. La società bianconera però non la pensa esattamente così. Per la vecchia signora il desiderio sarebbe quello di portare a Torino Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, sapendo benissimo che non sarà facile portarlo via ad Aurelio de Laurentis. Le prossime settimane sapranno indubbiamente darci ulteriori elementi.