Calciomercato Juventus, si complica la pista per Fresneda: il Borussia Dortmund offrirà 20 milioni di euro

Iván Fresneda era a tutti gli effetti uno degli obiettivi numeri uno della Juventus per la difesa. Terzino destro rapido, di spinta e dotato anche di buone qualità tecniche, che in questa stagione si sta ritagliando sempre maggiore spazio nel Real Valladolid. Sul terzino spagnolo negli ultimi giorni si era parlato anche di un notevole interesse da parte del Milan, che insieme alla Vecchia Signora pareva la squadra maggiormente in vantaggio per la corsa al giocatore. Alla Juventus di Massimiliano Allegri un giocatore come il classe 2004 farebbe molto comodo, siccome rappresenta un tipo di giocatore totalmente differente da Cuadrado e dallo stesso Danilo – più volte nel corso della stagione impiegato nel ruolo di terzino destro. Nelle ultime ore, però, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sulla corsa al giocatore si sarebbe inserito anche il Borussia Dortmund. I gialloneri sono infatti anch’essi in cerca di un terzino destro, visto che Meunier ha avuto difficoltà in questa stagione e sulla destra si sono alternati Ryerson e Wolf.

Juventus, il Borussia Dortmund si inserisce nella trattativa per Fresneda

Il club tedesco starebbe veramente facendo sul serio per quanto riguarda Iván Fresneda e sarebbe pronto ad offrire una cifra pari a 20 milioni di euro. Sicuramente la cifra non si presenta ancora proibitiva per la Juventus – più invece per il Milan – ma sicuramente l’entrata in scena del Borussia Dortmund complica la situazione. Se la Juventus vorrà quindi assicurarsi il terzino destro più promettente e in voga del momento, cresciuto nella cantera del Real Madrid, e che finora ha disputato alla sua prima stagione in prima squadra con il club di Ronaldo il “Fenomeno” ben 21 partite, dovrà sicuramente agire d’anticipo e cercare di offrire un indennizzo economico pari, se non superiore, a quello offerto dal Borussia Dortmund.