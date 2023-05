Calciomercato Lazio, Sarri continua a chiedere il terzino: le ultime

Continua la diatriba in casa Lazio riguardo al terzino sinistro. Luca Pellegrini è stato un grande colpo da parte della società, ma il riscatto è troppo alto per la disponibilità delle casse biancocelesti, perciò si dovrà trovare una soluzione e in fretta. Sarri ha bisogno di ripartire per il nuovo anno con la rosa al completo per far rendere al meglio il “Sarrismo“.

Lazio, sempre più Valeri

Il terzino che piace di più al tecnico toscano e Parisi dell’Empoli, ma l’idea di Emanuele Valeri non dispiace a Sarri. Il terzino della Cremonese ha una valutazione che si aggira circa sui 7mln di euro, cifra più semplice da affrontare.