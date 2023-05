Calciomercato Milan, occasione ghiotta a parametro zero

Entrata ormai nella fase conclusiva, questa stagione sta impegnando non poco il Milan sul terreno di gioco. Gli obiettivi restano sempre gli stessi, quarto posto e finale di Champions League. Ciò nonostante però, i due principali dirigenti rossoneri, vale a dire Maldini e Massara, continuano a pensare anche al futuro, studiando e sondando quali strategie migliore da mettere in atto per arrivare agli obiettivi di mercato. La priorità come sempre è rivolta all’attacco che per ragioni anagrafiche è forse troppo in là con gli anni. E poi ovviamente c’è il centrocampo che abbonda di tantissimi giocatori alcuni dei quali sicuramente verranno riconfermati, Tonali e Bennacer su tutti; mentre altri come per esempio Vranckx e Pobega, sono ancora in fase decisionale.

Calciomercato Milan, il mediano che già i rossoneri conoscono

Ora una notizia piuttosto recente, vedrebbe il club milanese impegnato per portare in Serie A Mahmoud Dahoud, centrocampista del Borussia Dortmud. Il calciatore tedesco di origine siriane, è prossimo alla scadenza di contratto e con quasi totale certezza già si sa che non verrà riconfermato alla corte di Edin Terzić. Il ventisettenne inoltre è già noto alla dirigenza rossonera che anni addietro tentò l’assalto per aggiudicarsene il cartellino. Cosa che poi non accadde. Ovviamente un’occasione del genere però ha attirato su di sé altri competitor, primi fra tutti Betis e Leicester. Nelle prossime settimane si potrà sapere di più su tale indiscrezione. La cosa certa è che il siriano rappresenterebbe un valore aggiunto piuttosto importante sulla mediana di Stefano Pioli.