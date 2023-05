Calciomercato Milan, per il ruolo di attaccante si guarda ancora in Ligue 1: Wahi è il nuovo obiettivo per il vice Giroud

Il mercato in casa Milan inizia a prendere veramente piede. La società di Via Aldo Rossi è già attiva da settimane in ottica mercato, ma prima c’era la necessità di sbrogliare alcune pratiche inerenti ai rinnovi contrattuali. Ora che i contratti dei giocatori più importanti sono stati estesi – come quelli di Giroud e Bennacer; all’appello manca solo quello di Leão su cui però si è fiduciosi – e che il futuro di molti altri è stato deciso, Paolo Maldini e Frederic Massara possono concentrarsi interamente sul mercato. La prossima stagione Zlatan Ibrahimović lascerà il Diavolo e probabilmente il calcio, e anche Divock Origi farà molto probabilmente le valige per cambiare squadra. Per questo i dirigenti rossoneri sono in cerca del vice Giroud per la prossima stagione. Negli scorsi giorni era emerso il nome di Dallinga del Tolosa, società tra l’altro sempre di proprietà di Redbird, ma nell’ultime nome pare che tra gli obiettivi del Milan sia finito un altro gioiello della Ligue 1. Siamo parlando di Elye Wahi del Montpellier.

Calciomercato Milan, Maldini e Massara fanno sul serio per Wahi del Montpellier

Il nome di Elye Wahi starebbe stuzzicando talmente tanto i dirigenti rossoneri, a tal punto che, secondo il noto giornale francese l’Equipe, il Milan e l’entourage del giocatore avranno anche un incontro nei prossimi giorni. In questo meeting si parlerà sulla possibilità di poter vedere l’attaccante del Montpellier vestire i colori rossoneri già in estate. Il ragazzino prodigio della Ligue 1, classe 2003, francese ma con origine ivoriane, sta realizzando una stagione superlativa in Francia e pensare che fino al gennaio del 2021 Wahi militava nel Montpellier B. Per lui in questa stagione i gol messi a referto ammontano a 13 con 5 assist annessi. Insomma, il numero 21 de Le Petit Chelil, che può giocare sia da 9 che da esterno d’attacco, è finito nel mirino di mezza Europa, compreso il Milan. Se i rossoneri vorranno aggiudicarsi questo grandissimo talento, dovranno sborsare una cifra che si aggiri sui 30 milioni di euro, poco superiore alla valutazione del giocatore.