Calciomercato Roma, interesse dalla Premier League | Il top player rifiuta

La Roma è entrata nel momento cruciale della propria stagione, tra campionato e Europa League: in queste gare fondamentali sarà fondamentale capire se e come recupererà Paulo Dybala, ma l’attenzione sulla Joya è legata anche alle voci di mercato che lo riguardano.

Calciomercato Roma, Dybala rifiuta la Premier League

Come riportato da calciomercato.it, nonostante la clausola rescissoria valida anche per l’estero, sembra infatti che Dybala non abbia alcuna intenzione di accettare il campionato inglese come prossima destinazione. L’attaccante della Roma sarebbe orientato a respingere qualsiasi tipo di offerta nei suoi confronti proveniente dalla Premier League, ribadendo la sua volontà di restare in giallorosso.