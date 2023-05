Follieri non rinuncia alla Roma: “Comprarla sarebbe un onore. I Friedkin cedono solo se..”

Raffaello Follieri, finanziere navigato, vuole la Roma. Queste le sue parole rilasciate a Il Sole 24 dove l’imprenditore ha parlato della possibilità di acquistare la Roma: “Ho tutte le risorse necessarie per far tornare la Roma italiana”.

E poi ancora: “Comprare la Roma sarebbe un onore e un grande investimento: se la proprietà decidesse di vendere la squadra, sarei pronto a trattare. La realtà dei fatti è questa: ho avuto due incontri a Londra con Ryan Friedkin, il primo nel dicembre 2022 e il secondo nel marzo scorso. Ho manifestato il mio interesse sulla squadra, ma il gruppo americano è stato chiaro: venderà solo se il nuovo stadio di Roma non sarà costruito. Non sono in Italia per comprare campi di calcio, ma per vendere le materie prime più preziose e strategiche per la rivoluzione industriale dell’era digitale, le terre rare”.