Juventus-Lecce, probabili formazioni e dove vederla

La Juve senza tre punti in casa dal 1°aprile

Salentini ospiti della Juventus, oggi alle 18, all’Allianz Stadium. Bianconeri che vogliono uscire da un aprile terribile, solo una vittoria nelle ultime cinque (in casa contro il Verona) lo scorso primo aprile, ma con un momentaneo terzo posto, in linea con l’obiettivo Champions. Lecce che, invece, vuole salvarsi, come dimostrato nella vittoria casalinga contro l’Udinese, e vuole allungare sulle inseguitrici Spezia e Verona. Il match sarà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Miretti, Fagioli, Locatelli, Kostic; Di Maria, Vlahovic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Gallo; Hjulmand, Blin, Oudin; Banda, Colombo, Di Francesco.