Manchester City-West Ham, probabili formazioni e dove vederla

Il City può tornare in testa

Manchester City chiamato al controsorpasso, che potrebbe essere definitivo, date le due partite in meno, per il primo posto in classifica. La formazione, però, dovrà vedersela con il West Ham, questa sera alle 21, all’Ethiad Stadium di Manchester, nel recupero della 28esima giornata della Premier League. La vittoria dell’Arsenal sul Chelsea ha riportato i Gunners in testa, ma il City può effettuare un nuovo sorpasso battendo gli Hammers che, però, vorranno vincere per allontanarsi dalla zona retrocessione, distante quattro punti. Il match sarà in diretta, in esclusiva, su Sky Sport Football, in streaming su Sky Go e Now.

Le probabili formazioni:

MANCHESTER CITY (3-2-4-1): Ederson; Akanji, Dias, Walker; Rodri, Stones; Grealish, Gundogan, De Bruyne, Silva; Haaland. All. Guardiola.