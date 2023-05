Milan-Cremonese, probabili formazioni e dove vederla

Rossoneri nel derby lombardo contro la Cremonese

Il Milan ospita la Cremonese a San Siro, questa sera alle 21. Rossoneri chiamati alla vittoria per la zona Champions, in una corsa che si prospetta intensa fino all’ultima giornata. Attualmente, il Milan è quinto, a 57 punti come Roma e Inter. La Cremonese, però, cercherà un buon risultato per la zona salvezza, con lo Spezia, terzultimo, distante sette punti, sempre più complicata dopo il pareggio nello scontro diretto contro il Verona.

Le probabili formazioni:

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kalulu, Thiaw, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Rebic. All.: Pioli.

Cremonese (4-3-1-2): Carnesecchi; Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri; Galdames, Castagnetti, Meité; Pickel; Okereke, Ciofani. All.: Ballardini.