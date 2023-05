Monza-Roma, probabili formazioni e dove vederla

Archiviata la delusione col Milan i giallorossi tornano in campo e ritrovano la sorpresa Monza, club di Berlusconi e Galliani salvo a 6 giornate dalla fine del campionato. Mourinho per la sfida dell’U-Power Stadium non avrà a disposizione oltre a Smalling e Llorente anche Belotti e Matic.

Monza-Roma, le probabili formazioni

Monza (3-4-1-2): Di Gregorio; Izzo, Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Sensi; Caprari, Petagna. All.: Palladino

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, El Shaarawy; Abraham. All.: Mourinho

Dove vederla:

La gara dell’U-Power Stadium sarà trasmessa su Dazn.