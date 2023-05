Sampdoria-Torino, probabili formazioni e dove vederla

La Sampdoria, ultima, sfida il Torino

Sampdoria–Torino, in programma oggi alle 18, allo Stadio Ferraris di Genova. Blucerchiati ultimi, in profonda crisi di risultati, arrivano al match con un 5-0 subito a Firenze che ha destabilizzato ulteriormente l’ambiente, portando, addirittura, all’ipotesi dimissioni il tecnico serbo, Dejan Stankovic. Tuttavia, un buon risultato potrebbe rimettere la Samp in careggiata salvezza, anche se sono i 10 punti che la separano dallo Spezia. Il Torino, invece, si trova al dodicesimo posto della classifica con 42 punti, troppo lontano dalla zona Europa. L’incontro sarà trasmesso, in esclusiva, su DAZN.

Le probabili formazioni:

Sampdoria (3-4-1-2): Ravaglia; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Winks, Rincon, Augello; Cuisance; Lammers, Gabbiadini. All.: Stankovic.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ilic, Rodriguez; Miranchuk, Karamoh; Sanabria. All.: Juric.