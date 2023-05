Serie B: la griglia provvisoria dei Playoff Il Pisa in trasferta a Cagliari

La griglia provvisoria dei Playoff di Serie B

I Playoff di Serie B avranno inizio il 26 Maggio con i turni preliminari e termineranno l’11 Giugno quando verrà giocata la finale di ritorno

Ecco le date nello specifico.

Turno preliminare (gara unica)

Venerdì 26 maggio – 1° quarto di finale

Sabato 27 maggio – 2° quarto di finale

Semifinali (andata e ritorno)

Lunedì 29 maggio – andata semifinale 1

Martedì 30 maggio – andata semifinale 2

Venerdì 2 giugno – ritorno semifinale 1

Sabato 3 giugno – andata semifinale 2

Finale (andata e ritorno)

Giovedì 8 giugno – andata

Domenica 11 giugno – ritorno

Il tabellone dei playoff di Serie B 2022/23: il calendario delle partite

Le squadre classificate al 3° e al 4° posto entrano in gioco come teste di serie solo nelle semifinali e sfidano le vincenti del primo turno dove si scontrano i club arrivati tra il quarto e l’ottavo posto in classifica. Il tabellone provvisorio

Turno preliminare (gara unica)

6ª – 7ª Cagliari-Pisa

5ª – 8ª Parma-Reggina

Semifinali (andata e ritorno)

6ª/7ª – 3ª Vincente di Cagliari-Pisa/Bari

5ª/8ª – 4ª Vincente di Parma-Reggina/Sudtirol