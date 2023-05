Ancora Empoli: battuta anche la Salernitana, salvezza più vicina (2-1)

L’Empoli vince ancora

Al Castellani passa l’Empoli (seconda vittoria consecutiva dopo quella di giovedì contro il Bologna). I toscani passano per 2-1 nello scontro salvezza contro la Salernitana. Formazione di Zanetti già in vantaggio al 38′ con Cambiaghi, a segno per la terza gara consecutiva. Nel secondo tempo cambia poco e i toscani trovano il raddoppio con Caputo al minuto numero 63, i campani cercano l’assalto finale e accorciano le distanze con Piatek. L’Empoli, sempre più vicino alla salvezza, raggiunge quota 38 punti in classifica, a +11 lo Spezia. La Salernitana sconfitta resta a 35 punti (8 punti di vantaggio sul terzultimo posto).

Empoli-Salernitana, risultato e tabellino

Reti: 38′ Cambiaghi (E), 63′ Caputo (E), 86′ Piatek (S)

EMPOLI (4-2-3-1): Vicario; Ebuehi (88′ Stojanovic), Walukievicz, Luperto, Parisi; Grassi, Marin; Baldanzi (79′ Bandinelli), Henderson (60′ Akpra Akpro), Cambiaghi (79′ Pjaca); Caputo (88′ Destro). A disposizione: Perisan Ujkani, Cacace, Stojanovic, Ismajli, Tonelli, Fazzini, Akpa Akpro, Vignato, Bandinelli, Haas, Satriano, Destro, Piccoli, Pjaca. All. Zanetti

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Bronn, Lovato, Pirola (46′ Kastanos); Mazzocchi, Vilhena (87′ Nicolussi Caviglia), Coulibaly (67′ Bohinen), Sambia (46′ Daniliuc); Maggiore (46′ Piatek), Botheim, Dia. A disposizione: Sepe, Fiorillo, Daniliuc, Troost-Ekong, Nicolussi Caviglia, Bohinen, Iervolino, Kastanos, Sfait, Piatek, Bonazzoli. All. Sousa