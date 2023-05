Calciomercato Inter, fissato il prezzo di Onana

Per l’Inter sta diventando sempre più difficile riuscire a trattenere il suo portiere André Onana. Il camerunense sta disputando una stagione fantastica e moltissime squadre della Premier League hanno messo gli occhi su di lui, tra cui il Chelsea dotato di grandi disponibilità economiche. Infatti, secondo quanto riportato da Tuttosport, il club inglese starebbe costantemente monitorando le prestazioni per portiere ex Ajax e potrebbe scippare l’estremo difensore all’Inter.

Calciomercato Inter, Onana via solo in caso di un’offerta di 60 milioni

André Onana è ormai diventato un pilastro dell’Inter e i nerazzurri non vorrebbero liberarsi di lui. I nerazzurri, infatti, potrebbero accettare una sua cessione soltanto per una cifra vicina ai 60 milioni di euro. Il Chelsea è sì sulle sue tracce, ma per ora i Blues non hanno fatto alcuna offerta che si avvicinerebbe a questa somma