Calciomercato Inter, prima cessione: la Salernitana riscatta il difensore

In casa Inter si sta pensando al doppio scontro con il Milan che dirà chi parteciperà alla finale di Champions League ad Istanbul: la squadra di Simone Inzaghi, dunque, si appresta a vivere un finale di stagione di fuoco, in quanto, oltre alla semifinale, la vedrà protagonista nella finale di Coppa Italia e nella corsa al quarto posto in campionato. Nel frattempo, nonostante l’annata non si è ancora conclusa, il calciomercato rimane al centro dei pensieri di tutti i club.

Inter, Pirola riscattato dalla Salernitana

Un giocatore che l’Inter ha girato in prestito con diritto di riscatto sta facendo molto bene: si tratta di Lorenzo Pirola, attualmente alla Salernitana che avrebbe deciso di riscattarlo. Secondo quanto riportato da TuttoSalernitana, il club campano sarebbe rimasto soddisfatto del rendimento del centrale difensivo, decidendo di versare nelle casse della squadra nerazzurra 5 milioni di euro, cifra che era stata pattutita tra le due compagini in estate. I nerazzurri potrebbero decidere di riprendersi il difensore grazie al controriscatto fissato a 8 milioni di euro.