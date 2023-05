Calciomercato Juventus, la rivelazione di Paolino: ecco quando sarà reso ufficiale l’accordo con Giuntoli

La vittoria contro l’Atalanta lancia la Juventus verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League: la formazione di Massimiliano Allegri ha regolato l’Atalanta, al Gewiss Stadium, grazie alle reti di Iling-Junior e Dusan Vlahovic. Nel frattempo si rincorrono le voci che vogliono Cristiano Giuntoli vicino alla Vecchia Signora in vista della prossima stagione.

Juventus, l’ufficializzazione di Giuntoli potrebbe tardare

La Juventus, infatti, dopo la nascita di un management tecnico potrebbe rivoluzionare il quadro dirigenziale dal punto di vista sportivo in vista della prossima stagione. Per questa ragione, la dirigenza bianconera starebbe cercando un direttore sportivo in grado di ristabilire un equilibrio all’interno della rosa e che sia in grado di controllare il bilancio. Il nome è quello di Cristiano Giuntoli, il quale sembrerebbe essere vicino a trasferirsi a Torino. In merito a questo argomento Antonio Paolino ha rilasciato alcune dichiarazioni su Radio Bianconera: “Credo che l’accordo tra Giuntoli e la Juventus sarà reso ufficiale dopo la fine dell’inchiesta leagata alle plusvalenze fittizie“.