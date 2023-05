Calciomercato Juventus: nuova idea per il terzino destro: Pimenta protagonista

Gran momento della Juventus che torna seconda in classifica, dopo la vittoria di Bergamo. I bianconeri tornano a pensare al mercato, visto che la sessione estiva è alle porte, cercando di sistemare i vuoti che lasceranno i giocatori che andranno in scadenza e non saranno rinnovati. Cherubini a questo punto comincia a muoversi per cercare il profilo migliore.

Juventus, occhi su Noussair Mazraoui

Il terzino destro del Bayern Monaco, Noussair Mazraoui, è diventato obiettivo di mercato della Juventus, per la prossima stagione. Il giocatore potrebbe essere portato a Torino nella prossima stagione da Rafaela Pimenta, sua agente, con la quale i bianconeri sono in ottimi rapporti.