Calciomercato Juventus, pronta una mega offerta dalla Premier per l’attaccante

La Juventus negli ultimi due turni di campionato ha ritrovato il gol di Dusan Vlahovic, in rete sia contro il Lecce che contro l’Atalanta: nonostante ciò, il futuro dell’attaccante serbo non è ancora chiaro dal momento che in caso di offerta allettante soprattutto dall’estero potrebbe lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, l’Aston Villa prepara l’offerta per Vlahovic.

Come riporta tuttomercatoweb, l’Aston Villa sta preparando un’offerta alla Juventus per Dusan Vlahovic. Secondo quanto riportato da Football Insider, il serbo potrebbe spingere per lasciare i bianconeri a fine stagione, anche se molto dipenderà dal futuro del club. Gli inglesi non potranno offrirgli la Champions League, ma sono pronti a renderlo centrale nel nuovo progetto.