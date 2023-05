Calciomercato Lazio, un altro club di A punta Milinkovic: Juventus avvisata

La Lazio e Milinkovic-Savic potrebbero separarsi a giugno. Le poche possibilità che avrebbe il serbo di rimanere è che la squadra biancoceleste raggiunga almeno il quarto posto che vorrebbe dire Champions League. In caso contrario le strade proseguite insieme per 8 anni rischiano concretamente di dividersi. Il centrocampista è seguito molto attentamente dalla Juventus ormai da anni ma il ragazzo non ha mai potuto trasferirsi per la richiesta troppo eccessiva di Lotito.

Non solo Juve, un’altra big italiana sul serbo

Oltre alla Juventus, infatti, nelle ultime ore ci avrebbe fatto un pensiero concreto anche il Milan di Pioli. La possibilità di prenderlo a un prezzo ridotto rispetto al valore del calciatore (visto il contratto in scadenza nel 2024) fa gola alla dirigenza rossonera.