Calciomercato Milan, Maldini sulle tracce dell’attaccante spagnolo | Ecco di chi si tratta

Calciomercato Milan, torna di moda Alvaro Morata

Continua la ricerca di un nuovo attaccante per la prossima stagione in casa Milan. Secondo quanto riportato da Repubblica, i rossoneri sarebbero tornati sulle tracce di Alvaro Morata, attualmente in forza all’Atletico Madrid. Tuttavia, i rossoneri avevano già corteggiato lo spagnolo in passato, ai tempi di Fassone e Mirabelli. Lo spagnolo è in scadenza nel 2024 con il club di Madrid, situazione che potrebbe agevolare una eventuale trattativa con il Milan.

Morata, terza esperienza in Italia?

Dunque, i rossoneri seguono con grande interesse Alvaro Morata. L’attaccante ha collezionato 42 presenze e 15 reti in tutte le competizioni disputate in questa stagione con la maglia dei Colchoneros. L’Italia è sempre stata destinazione gradita al calciatore, soprattutto grazie le buone esperienze vissute con la maglia della Juventus nelle quattro stagioni disputate (2014/2015, 2015/2016, 2020/2021, 2021/2022).