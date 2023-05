Calciomercato Milan, Maldini tenta il colpo | Il Barcellona fa muro

Il Milan è già con la testa alla doppia semifinale di Champions League contro l’Inter, ma Maldini e Massara stanno pianificando i rinforzi per la prossima stagione: uno degli obiettivi è riportare a Milano dopo solo una stagione Franck Kessie dal Barcellona.

Calciomercato Milan, il Barcellona vuole impedire il ritorno al Milan di Kessie

Come riportato da tuttomercatoweb e da Sport, Franck Kessié lascerà il Barcellona entro il 30 giugno. Nei giorni scorsi si è fatto avanti il Tottenham, che ha chiesto ai blaugrana la valutazione del centrocampista, ma anche il Milan si è interessato. Kessie non disdegnerebbe il ritorno a Milano, però il Barcellona non è convinto: in Italia non ci sono soldi e le casse spagnole devono essere rimpinguate.