Calciomercato Roma, cercasi terzino sinistro: occhi in Bundesliga per Tiago Pinto

In vista della prossima stagione la Roma starebbe guardando in Bundesliga per l'acquisto di un terzino sinistro

La sconfitta contro l’Inter allontana decisamente la Roma dalle prime quattro posizioni, che, dunque, per accedere alla prossima edizione della Champions League dovrà puntare tutto sul trionfo in Europa League: giovedì 11 maggio 2023 all’Olimpico i giallorossi ospiteranno il Bayer Leverkusen per l’andata della semifinale della competizione europea. Nonostante un match importantissimo, non si spengono i riflettori sul calciomercato.

Roma, idea Bensebaini per la fascia

La dirigenza della Roma, infatti, dopo il dirottamento di Zalewski sulla fascia destra, starebbe valutando l’ipotesi di prendere un esterno sinistro in grado di giocare sia in una difesa sia in quella a 3. Per questa ragione, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, nel mirino di Tiago Pinto sarebbe finito Bensebaini, terzino sinistro del Borussia Monchengladbach, in scadenza di contratto: oltre al dirottamento del laterale polacco, Spinazzola, non avendo ancora rinnovato, in caso di offerta potrebbe essere sacrificato, lasciando un posto vuoto sulla corsia mancina.