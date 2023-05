Calciomercato Roma, tutti i nomi sulla lista delle cessioni: il punto

La dirigenza sta progettando la Roma del futuro. L’acquisto di pezzi importanti saranno necessariamente finanziati dai giocatori in esubero. Tra i nomi che non sono al centro del progetto ce n’è uno in prestito che potrebbe essere riscattato. Si tratta di Matias Vina con il Bournemouth che sta pensando di riscattarlo a 15 milioni di euro, cifra pattuita con i giallorossi.

Shomurodov e Villar sempre più lontani, occhio a Kluivert

Fuori dagli schemi di Mou ci sono soprattutto Shomurodov e Villar. L’uzbeko è in prestito allo Spezia da gennaio e il club ligure rischia di retrocedere senza aver mai puntato sull’attaccante. Lo spagnolo, invece, ha cominciato la stagione alla Sampdoria per poi finire a gennaio nel Getafe giocando in entrambe le circostanze molto male. Infine c’è Kluivert che anche lui rischia di retrocedere col Valencia e tornare alla base a giugno.