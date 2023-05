Juventus, Arthur pronto per tornare in bianconero

Arthur, reduce da una stagione deludente con il Liverpool dove ha giocato molto poco, si dice pronto per dare il massimo con la maglia della Juventus. Intervistato da goal.com, il centrocampista brasiliano ha parlato del suo ritorno dal prestito presso i Reds, esprimendosi in questo modo: “Mostrerò la nuova versione di Arthurma prima della fine della stagione mi auguro di riuscire a scendere ancora in campo con la maglia dei Reds. Qui ho lavorato parecchio dal punto di vista fisico e mentale. Klopp mi ha aiutato molto e per me è un onore lavorare con lui che ritengo uno dei migliori al mondo.

Juventus, Arthur: “Con il club rapporto di rispetto reciproco”

Con la Juve ho ancora due anni di contratto e non ho ancora parlato con il mio procuratore, comunque con il club ho un rapporto di grande rispetto reciproco. La Liga? É un campionato che conosco e quest’anno sono stato vicinissimo al Valencia, sarei pronto a misurarmi nuovamente lì”.