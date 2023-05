Lazio, Sarri a colloquio con Immobile e Milnkovic: il tecnico vuole ripartire dopo Milano

Dopo il match contro il Milan, Maurizio Sarri ha parlato con la squadra: in particolare con Milinkovic Savic e Ciro Immobile

La sconfitta di San Siro contro il Milan fa preoccupare i tifosi: la Lazio, infatti, ha solamente tre punti di vantaggio dai rossoneri che occupa la quarta posizione. Per raggiungere la Champions League, infatti, la formazione di Maurizio Sarri deve ricominciare a vincere per evitare la beffa nelle ultime giornate di campionato. Ciò che preoccupa di più è il rendimento di due tasselli importantissimi per la squadra biancoceleste, vale a dire di Ciro Immobile e di Sergej Milinkovic Savic.

Lazio, Sarri attende Milnkovic Savic e Immobile

Maurizio Sarri, dopo la sconfitta contro il Milan, secondo quanto riportato da Il Messaggero, ha parlato con la squadra: un colloquio di circa 30 minuti in cui il tecnico toscano ha voluto spronare i propri calciatori in vista del rush finale che potrebbe garantire l’accesso alla prossima edizione della Champions League alla formazione biancoceleste. In particolare, Sarri si aspetta di più da Milinkovic Savic e Ciro Immobile: l’ex allenatore di Napoli e Juventus, infatti, ha avuto un altro colloquio che spera dia i propri frutti a partire dal match contro il Lecce.