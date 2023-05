Lippi su Mourinho: “Ognuno fa quello che crede. Poi su Spalletti e Allegri..”

L’ ex commissario tecnico della Nazionale italiana, Marcello Lippi, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com, riguardo le prestazioni delle big in questa stagione. Inoltre si congratula con Spalletti e su Mourinho…

Il Napoli ha vinto lo scudetto. Cosa pensa da ex?

“Sono stato un anno a Napoli, e sono particolarmente soddisfatto che abbia vinto. Se lo sono meritato, hanno giocato un ottimo calcio tutto l’anno. Sono stati molto molto bravi”.

È stato anche lo scudetto di Spalletti?

“L’allenatore, nel bene e nel male, è sempre il maggior protagonista. Luciano è stato bravo”.

Non ci sono state avversarie?

“Sì, è stato dominato in lungo e in largo. Grande organizzazione, grande qualità e grande pubblico”.

Spalletti è giusto che continui a Napoli?

“Ripetersi è difficile, certamente, ma quando una squadra vinca in modo così netto il campionato è giusto che rimangano tutti i protagonisti e ci riprovino”.

Milan-Inter in semifinale di Champions. C’è una favorita?

“No, non ci sono favoriti in semifinale di Champions. Sono due squadre forti che hanno fatto risultati positivi ultimamente. Hanno ottimi giocatori in buona condizione sia fisica che psicologica”.

Leao?

“È un giocatore importante, mi auguro che recuperi la condizione. Mi piace molto”.

Simone Inzaghi viene spesso criticato.

“Sì, per il campionato. Ma lui è un uomo di coppe: non è giusto criticarlo, sta facendo bene”.

L’Inter giocherà anche la finale di Coppa Italia contro la Fiorentina.

“I viola partiranno alla pari, li vedo bene e hanno fatto bene anche ieri contro il Napoli. Sono tutte squadre in condizione. Credo che sia importante una cosa: non essendoci stato troppo impegno in campionato le squadre si sono preservate per le coppe”.

Cosa pensa di Italiano?

“È bravo e giovane. Fa giocare molto bene la squadra. Il calcio italiano è in buone mani”.

Le altre semifinali europee con Juventus, Roma e Fiorentina?

“Il calcio italiano è sempre tra i migliori”.

Come valuta la stagione di Allegri?

“È secondo in classifica. Con tanti problemi, hanno avuto tanti infortuni. Sono stati tutti bravi”.

Futuro positivo anche per Mancini? C’è un problema centravanti.

“Io avevo Luca Toni che segnava e faceva segnare. La Nazionale Italiana è in buone mani, Mancini trasmette mentalità vincente e dobbiamo essere ottimisti”.

Che pensa delle polemiche di Mourinho?

“Ognuno dice quello che crede, non mi permetto di giudicare”.