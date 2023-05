Messi, a fine stagione la decisione sul suo futuro: Barcellona alla finestra

Secondo il Mundo Deportivo, il Campione del Mondo, Lionel Messi, avrebbe deciso di attendere la fine della stagione per fare chiarezza sul suo futuro. Il talento argentino non si è ambientato benissimo in Francia, già dal primo anno, per questo starebbe pensando di salutare tutti e tornare negli scenari a lui più familiari.

Messi, il Barcellona rivuole la sua storia

Il Barcellona sta cercando di organizzare il ritorno della Pulce in Spagna. Il club catalano sarebbe disposta a fare dei sacrifici pure di riavere il numero 10 in squadra, inoltre potrebbe rimanere avere un posto in società a fine carriera da dirigente, o addirittura, Presidente onorario.