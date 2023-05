Milan, a San Siro ci sarà anche Gerry Cardinale

Milan, si avvicina sempre di più l’ora X. I rossoneri sono in attesa del derby di Champions League, tappa cruciale della stagione, con la squadra di Pioli che mette nel mirino una finale che manca da molti anni.

Milan, Cardinale vicino alla squadra

I giocatori rossoneri avranno accanto anche il presidente Gerry Cardinale. Il presidente, infatti, sarà a San Siro per star vicino alla squadra. Un segnale per Pioli e per i giocatori, pronti a staccare il biglietto della finale sotto gli occhi del patron.