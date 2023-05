Milan, Origi e Rebic non scaldano Pioli I La scelta al posto di Leao

Milan, freme l’attesa per il derby di Champions League di mercoledì. Senza Rafael Leao, Stefano Pioli pensa alla scelta migliore per sovvenire al problema. Sul tavolo ci sono le opzioni Rebic, Origi e Saelemaekers. Il mister parmigiano ha le idee chiare.

Milan, Saelemakers grande favorito

Sarà il belga numero 56, a meno di sorprese, a occupare la mattonella di competenza di Leao. Sulla parte opposta, invece, agirà Brahim Diaz. Bennacer, invece, sarà ancora una volta impiegato come trequartista. Partiranno, invece, dalla panchina, Rebic e Origi. I due non danno garanzie a Pioli e per questo non sembrano poter insidiare Saelemaekers.