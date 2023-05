Roma, buone notizie per Mourinho: torna il centrocampista | I dettagli

Roma, Wijnaldium torna in gruppo

Ottime notizie per José Mourinho in vista del prossimo incontro di UEFA Europa League contro i tedeschi del Bayer Leverkusen. Infatti, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, nella giornata odierna, il centrocampista olandese, Gini Wijnaldum, ha svolto la seduta atletica insieme ai suoi compagni di squadra. Dunque, la lesione che ha tenuto ai box Wijnaldum sembra scomparsa e, con il progressivo carico di lavoro, potrebbe essere disponibile già per giovedì.

Wijnaldum, parte titolare?

José Mourinho spera di avere a disposizione il centrocampista olandese per il match d’andata di semifinale, ma sarà difficile vederlo in campo dal 1′ minuto. Infatti, l’entità dell’infortunio subito, in caso di completo recupero, potrebbe entrare a partita in corsa, per poi essere utilizzato dall’inizio durante il ritorno del prossimo giovedì. Altre buone notizie arrivano da Dybala, completamente recuperato, utilizzabile già contro il Bayer.