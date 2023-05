Verso Milan-Inter, Inzaghi recupera D’Ambrosio: novità anche per Gosens

Dopo il match di campionato contro la Roma, l’Inter si appresta a vivere la semifinale di Champions League dopo 13 anni dall’ultima volta: nel 2010, poi, la squadra nerazzurra ha portato a casa il trofeo dopo aver sconfitto il Bayern Monaco nella finale di Madrid. In vista della gara contro il Milan ci sono alcune novità per la formazione di Simone Inzaghi.t

Inter, Gosens ha lavorato a parte

In vista del derby che dirà chi affronterà la vicente di Real Madrid-Manchester City, giungono buone notizie per Simone Inzaghi: secondo quanto riportato da Sky Sport, Danilo D’Ambrosio è pienamente recuperato. Robin Gosens, invece, ha lavorato a parte: l’allenatore dell’Inter potrebbe decidere di risparmiarlo in modo da non rischiare eventuali ricadute, avendolo così a disposizione in forma per le partite successive.