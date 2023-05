Calciomercato Inter, derby di mercato col Milan: due giocatori nel mirino

L’Inter si prepara ad affrontare i cugini del Milan nell’andata della semifinale di Champions League. Il loro non sarà però solo un derby in campo ma anche fuori. Infatti, due talenti sono cercati costantemente dai due club per capire le reali possibilità degli affari.

Retegui-Inter e Baldanzi rossonero

L’Inter ha bisogno soprattutto di un attaccante visto che Correa saluterà Milano e c’è l’incognita Lukaku del quale non si sa ancora se rimarrà nerazzurro. Il nome più caldo è quello di Mateo Retegui in cui vede in vantaggio Marotta su Maldini nella trattativa. L’altro nome è Tommaso Baldanzi dove le carte si invertono e per il momento il club rossonero sembra quello più avanti nell’acquisto.