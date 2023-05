Calciomercato Inter, Oristanio: “Juventus o Roma? Scelsi l’Inter. Sul futuro…”

Gaetano Oristanio, trequartista italiano classe 2002 di proprietà dell’Inter, ha parlato hai microfoni di Goal.com riguardo alla sua esperienza in Olanda, al suo passato e al futuro. Il fantasista nerazzurro è passato nell’estate del 2021 al Volendam, squadra basca che al tempo militava in seconda divisione olandese. Con 35 presenze e un ottimo contributo alla squadra, Oristanio è riuscito ad aiutare la squadre ad ottenere la promozione in Eredivisie. Il Volendam si trova attualmente al 14° posto in campionato – ricordando che in Eredivisie giocano 18 squadre -, a soli +2 dai playoff retrocessione: in piena corsa per la salvezza. Oristanio ha seguito il percorso, intraprendendo la strada che l’ha portato all’Het Andere Oranje – soprannome del Volendam -, simile a quello già fatto in passato da un altro gioiello nerazzurro, ancora di proprietà dell’Inter: Samuele Mulattieri. Inoltre, l’estremo difensore del club olandese è Filip Stankovic, figlio di Dejan e compagno di Oristanio all’Inter. Le coincidenze non finiscono qui, visto che l’attuale allenatore del Volendam è Wim Jonk, che ha giocato all’Inter per due stagioni (1993-1995) e vinto anche una Coppa UEFA. Il prossimo 30 giugno il talento cresciuto nella squadra meneghina farà ritorno a casa, salvo un prolungamento del suo contratto. Di seguito le sue parole riguardanti il suo passato in nerazzurro, l’esperienza in Olanda e il suo futuro.

LA SCELTA DELL’INTER: “Hanno dimostrato di volermi davvero, quindi non ho dovuto pensarci a lungo. Potevo andare alla Roma o alla Juventus, ma mi piaceva di più il progetto dell’Inter”.

I PRIMI PASSI IN PRIMA SQUADRA: “Una squadra incredibile. Quando ti ritrovi in campo con giocatori come Marcelo Brozovic, Stefano Sensi, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku, senti inizialmente un po’ di pressione, ma mi hanno fatto sentire a mio agio”.

IL PRESTITO AL VOLENDAM: “C’erano diversi club di serie B interessati, ma l’Inter pensava che il Volendam fosse quello giusto per me. Sono molto contento di essere venuto qui, altrimenti non avrei optato per un secondo anno a Volendam. Ho parlato con Mulattieri, che ha giocato qui, e anche lui mi ha confermato di come questo sia un contesto giusto per crescere. Col senno di poi, sono contento di averlo ascoltato, perché continuo a migliorarmi qui”.

IL FUTURO: “Il mio futuro? Ci penserò in estate. Vedremo. Per ora voglio concludere la stagione nel migliore dei modi. Sono concentrato sul Volendam e non voglio ancora pensare al mio futuro. Ci sarà tempo”.

Queste quindi le parole di Oristanio che a fine stagione farà, quasi sicuramente, ritorno in patria. Starà poi all’Inter decidere cosa fare del giovane talento italiano.