Calciomercato Juventus, difficile la permanenza di Rugani | Gli aggiornamenti

Alla Continassa tutti sono concentrati e focalizzati sulla sulla partita di giovedì sera: Juventus-Siviglia. La squadra di Massimiliano Allegri sfiderà quella di José Luis Mendilibar, che è abituata a giocare la competizione a vincerla come nessun altro. Con 6 Europa League vinte, se si considerano le 2 Coppa UEFA, il Siviglia è la squadra che ne detiene il record. Dopo una partenza disastrosa in campionato, i Los Palanganas si stanno riprendendo e saranno ovviamente agguerriti e decisi per far tendere l’esito della prima partita dalla loro parte. La squadra del tecnico livornese se vorrà portarsi a casa la prima scena della doppia sfida, dovrà realizzare una partita differente da quella realizzata contro l’Atalanta per intensità, qualità di gioco e occasioni create. La difesa che scenderà in campo contro il Siviglia sarà a 3, e composta molto probabilmente da Danilo, Bremer e Alex Sandro. Per l’ennesima volta in stagione Daniele Rugani partirà dalla panchina. Quest’anno il difensore italiano ha trovato pochissimo spazio nelle trafile della difesa bianconera, ad oggi si contano solo 9 partite in tutte le competizioni, per un totale di 715′ minuti giocati. Per questo il futuro dell’ex Cagliari pare sempre più in bilico e la possibilità di poterlo vedere vestire un’altra maglia la prossima stagione sembra sempre più possibile.

Calciomercato Juventus, Rugani sempre più lontano da Torino

Il difensore classe ’94 ha espresso alla società bianconera la sua volontà di avere più spazio, di poter giocare più minuti e di avere più fiducia. In questa stagione Rugani è stato superato nelle gerarchie anche da Gatti e ha trovato pochissimo spazio, seppur non abbia mai avuto dei problemi fisici che lo hanno condizionato. Le sue richieste saranno difficili, praticamente impossibili, da realizzare se resterà alla Juventus. Il contratto di Rugani scadrà tra un anno, nel giugno del 2024, ma molto probabilmente le due compagini si separeranno questa stessa estate. Il futuro del giocatore appare quindi sempre più distante dall’ambiente bianconero, nei prossimi giorni si sapranno maggiori dettagli legati alla questione.