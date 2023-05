Calciomercato Juventus, il top player si allontana | I bianconeri vorrebbero il rinnovo

La Juventus è alle prese con l’ennesima stangata del Collegio di Garanzia del Coni, ma nel frattempo deve anche pensare al mercato e a quei giocatori in scadenza di contratto: uno di questi è Angel Di Maria, i bianconeri vorrebbero rinnovare il contratto dell’argentino ma al momento la situazione non è facile.

Calciomercato Juventus, Di Maria incerto sul rinnovo con i bianconeri

Come riporta tuttomercatoweb, l’argentino non sembra totalmente convinto di sposare ancora la causa bianconera. Ci sono due motivi alla base della “pausa di riflessione” del numero 22 bianconero: in primis, il trentacinquenne esterno d’attacco gradirebbe conoscere più a fondo le prospettive future del sodalizio bianconero, a cui potrebbe seguirne un altro. Infatti, sono tante le squadre interessate al El Fideo, il quale si starebbe guardando intorno per prendere la decisione più giusta per la parte finale della sua carriera, probabilmente con un ritorno in Argentina.