Calciomercato Lazio, lascia una giovane promessa: non ha trovato l’accordo per il rinnovo

Un giovane talento non avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo con la Lazio

Maurizio Sarri non è soddisfatto del rendimento della propria squadra nelle ultime partite: la Lazio, infatti, ad eccezione della vittoria sofferta contro il Sassuolo, ha raccimolato 3 sconfitte nelle ultime quattro partite. Un periodo di appannamento che potrebbe costare l’estromissione dalle prime quattro posizioni, ma il tecnico toscano non ne vuole sapere e, per questa ragione, ha parlato ai suoi calciatori. Nel frattempo una doccia gelata arriva a Formello, dove un calciatore sarebbe pronto a lasciare la Capitale.

Lazio, Luka Romero ai saluti

Arrivato solamente nel luglio 2021, Luka Romero sarebbe pronto a lasciare la Lazio. È quanto riporta Lalaziosiamonoi, secondo cui l’esterno argentino non avrebbe trovato l’accordo per il rinnovo a causa dei 5 milioni di euro chiesti dal suo agente Ramadani per le commissioni. Il talento albiceleste ha risposto alla convocazione della nazionale per il mondiale under 20: domenica mattina ha salutato i compagni dopo l’ultimo allenamento con la maglia biancoceleste. Maurizio Sarri, per ovviare all’assenza dell’ex Maiorca, ha convocato in prima squadra Diego Gonzalez, il quale ha trascinato la Primavera alla promozione con 9 gol e 9 assist.