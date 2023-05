Calciomercato Lazio, Sarri vuole l’attaccante | Le ultime

La Lazio continua a sondare il mercato degli attaccanti in cerca di rinforzi in vista della prossima stagione che molto probabilmente vedrà i biancocelesti impegnati anche in Champions League: il tecnico Sarri vorrebbe un giocatore in grado sia di giocare insieme a Immobile sia di sostituirlo in caso di forfait.

Calciomercato Lazio, Sarri vuole Krasniqi del Cluj

Come riporta lalaziosiamonoi.it, dalla Romania sono ancora sicuri che la Lazio abbia messo nel mirino il giovane Krasniqi del Cluj. Sarri infatti ne parlò bene prima della partita tra Lazio e Cluj, servendo un grande assist alla stampa. Trasferitosi solo a gennaio nel Cluj, dopo aver militato nel Balkani, l’ala classe 1998 si è messa in mostra come uno degli elementi più importanti della formazione rumena.