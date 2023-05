Calciomercato Lazio, sfuma l’attaccante: andrà in Arabia Saudita

Uribe non sarà un giocatore della Lazio. Il colombiano era stato messo in attesa da Sarri, visto che cercava altri profili a cui affidarsi. A questo punto arriva il cambio di marcia del giocatore che non gradisce il trasferimento in Italia. In uscita dal Porto, l’attaccante approderà in un campionato esotico.

Lazio, Uribe all’Al Sadd

Pedro Sepulveda, giornalista di Sic Noticias, sul suo profilo Twitter dice cosi: “Il colombiano lascerà il Porto a costo zero. Contratto di tre anni con un ingaggio stagionale di 3,5 netti. Il Flamengo ha provato a convincere il giocatore ma non è mai arrivati a un accordo”.