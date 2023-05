Calciomercato Milan, occhi sul difensore del Leicester: possibile innesto in difesa

Si avvicina sempre di più il rovente giorno dell’Euroderby, nel quale tutto il mondo avrà il proprio teleschermo sul derby d’Italia dal valore europeo. Milan-Inter, partita o “battaglia” dai mille significati, avrà un impatto e delle conseguenze chiave per il futuro delle due squadre. Per il Milan arrivare ad Istanbul, che sarebbe la 12esima finale di Champions League per i rossoneri, è di fondamentale importanza, siccome permetterebbe alla società di Via Aldo Rossi di avere delle significative entrate economiche. In casa Milan, infatti, si pensa e si opera già in ottica mercato, per far si che Pioli possa avere la prossima stagione una rosa ancora migliore e se possibile più folta. Ad aver bisogno di nuovi innesti è soprattutto il reparto difensivo del Diavolo. Ballo-Touré a fine stagione potrebbe fare infatti le valigie, Dest con ogni probabilità farà ritorno al Barcellona, Kjaer ha il contratto in scadenza nel 2024 e il PSG è piombato su Tomori secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Molte volte quest’anno Pioli si è trovato a corto di giocatori nel reparto, anche a causa di alcuni infortuni come quelli che hanno tenuto fermo per molto tempo Florenzi, e perciò Paolo Maldini e Frederic Massara hanno deciso di intervenire nel settore. Il nome che sarebbe sotto osservazione dei due dirigenti rossoneri sarebbe quello di Daniel Amartey del Leicester, in scadenza di contratto.

Calciomercato Milan, Amartey è l’indiziato per la difesa

Daniel Amartey è forse veramente il nome perfetto che farebbe comodo al Milan per le proprie esigenze. Difensore robusto e forte fisicamente, uno di quelli che non molla un centimetro in campo. Compirà 29 anni a dicembre, molti per gli ideali del Milan di puntare sui giovani, ma come ha dimostrato il Diavolo stesso negli ultimi anni, la chiave è abbinare l’estro dei giovani talenti all’esperienza dei veterani. Questo è proprio ciò che è Amartey: un veterano e un giocatore d’esperienza. In Premier League dal 2016, sempre con il Leicester City, dove ha finora totalizzato complessivamente 106 presenze. Vincitore del leggendario scudetto con Claudio Ranieri in panchina, ma anche di una Coppa e una Supercoppa d’Inghilterra. Un giocatore quindi di grandissima esperienza. La nota dolce per il Milan è che il ghanese è in scadenza: il suo contratto scadrà il 30 giugno e molto probabilmente non verrà esteso. Con questi termini favorevoli, non dovrebbe rivelarsi quindi difficile portare Amartey in Italia, sta ora al Milan decidere se puntare o meno sul giocatore.