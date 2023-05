Calciomercato Roma, Mourinho verso l’addio: ma il portoghese vuole vincere un trofeo

La sconfitta casalinga contro l’Inter rende la partita contro il Bayer Leverkusen lo spartiacque della stagione della Roma: la formazione di José Mourinho rischia seriamente di rimanere fuori dalle prime quattro posizioni e, dunque, per partecipare alla prossima edizione della Champions League dovrà portare a casa l’Europa League. Nel frattempo ci sono voci sempre più insistenti che vogliono il tecnico portoghese lontano dalla Capitale.

Roma, Mourinho pensa solamente al Bayer Leverkusen

Le voci che giungono da Roma non sono rassicuranti per i tifosi giallorossi: José Mourinho potrebbe lasciare la squadra a fine stagione, con il PSG pronto a puntare su di lui. Nonostante ciò, il Corriere dello Sport riporta che la testa dell’ex allenatore dell’Inter sia solamente sul Bayer Leverkusen: un doppio scontro fondamentale per riuscire ad agguantare la finale di Europa League, dove, nel caso i giallorossi dovessero trionfare a Budapest, garantirebbe alla Roma la partecipazione alla prossima edizione della Champions League.