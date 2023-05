Calciomercato Roma, Spinazzola vicino all’addio | Giallorossi pronti a fare cassa

Le strade di Leonardo Spinazzola e quelle della Roma potrebbero dividersi. A riportarlo è il Corriere dello Sport, che fa sapere che l’addio dell’ex Atalanta si fa sempre più plausibile. Il suo contratto con i giallorossi scade nel 2024, ma non è mai stata avviata una trattativa per il rinnovo.

Calciomercato Roma, Spinazzola vicino ad un trasferimento in Spagna

Spinazzola, trasferitosi alla Roma nel 2019, potrebbe lasciare la Capitale per trasferirsi altrove. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la “separazione è una possibilità per la prossima estate, anche se il valore contabile di Spinazzola dopo il famoso trasferimento dalla Juventus (29,5 milioni nel 2018) rischia di ostacolare un trasferimento conveniente“. Ciò non gioverebbe a favore dei giallorossi, poiché la dirigenza capitolina è contraria a qualsiasi tipo di minusvalenza. Inoltre, anche l’età non aiuta, in quanto il campione d’Europa in carica ha raggiunta l’età dei 30 anni. Tuttavia, ha svariate offerte della Spagna e non sarebbe dunque un problema per Pinto riuscire a trovargli una nuova sistemazione