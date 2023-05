Dall’Arabia Saudita: Messi giocherà nell’Al Hilal | I dettagli

In Arabia sono certi: Messi sfiderà Ronaldo

Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa francese Afp, citando la fonte saudita, Lionel Messi vestirà la maglia dell’Al Hilal a partire dalla prossima stagione. Il campione argentino, in scadenza con il PSG, lascerà la Francia per approdare in Arabia Saudita, stesso campionato in cui milita il suo rivale di sempre, Cristiano Ronaldo.

Messi, 300 milioni annui dall’Al Hilal

Nei mesi scorsi il club saudita aveva presentato un’offerta di 300 milioni annui all’entourage del calciatore, cifra superiore ai 250 percepiti da Cristiano Ronaldo all’Al Nassr. Nelle scorse settimane, il calciatore argentino era volato a Riad, probabilmente per trattare con l’Al Hilal, senza alcun permesso da parte del PSG, facendo infuriare la società che ha tempestivamente preso provvedimenti disciplinari facendo scattare la sospensione (da ieri è stato reintegrato). Dunque, resta da capire se dualismo Messi-Ronaldo, che ha condizionato per ben vent’anni di calcio europeo, aprirà un nuovo capitolo in Arabia.