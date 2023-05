Inter, Dimarco non si sbilancia sulla semifinale: ” Nel derby non ci sono favoriti…”

L’Inter si prepara all’atteso derby di semifinale Champions contro il Milan di domani: una gara di andata che i nerazzurri possono sfruttare vista anche la probabile assenza di un giocatore fondamentale come Rafael Leao.

Inter, Dimarco ha parlato prima del derby di Champions

Ai microfoni di Sky Sport, Federico Dimarco ha rilasciato alcune dichiarazioni alla vigilia dell’andata delle semifinali di Champions. Ecco le sue parole: “Arrivati a questo punto della competizione, sapendo l’importanza di giocare un derby, gli stimoli devono venire a ognuno, dentro di sé. Ne ho giocati e visti tanti, giocarne uno in una semifinale di Champions sarà bello”.

Chi partirà favorito?

“Nei derby non ci sono favoriti, ogni partita ha una storia diversa. Penseremo da oggi a quello di domani, poi con calma penseremo a quello di ritorno“.

Avete trovato continuità.

“Abbiamo avuto un periodo della stagione dove arrivavano risultait in Champions ma non in campionato. Non pensavamo a partita dopo partita, quando abbiamo iniziato i risultati si sono visti“.