Milan, parla Brahim Diaz: “Domani sarà una partita fantastica. E sul futuro…”

Intervistato ai microfoni del quotidiano sportivo spagnolo Marca, Brahim Diaz ha parlato della sua avventura al Milan e della partita contro l’Inter di domani sera. Ecco le parole dello spagnolo sull’Euroderby: “Sarà una partita pazzesca, con tanti duelli e dove si vedrà quali colori dominano la città. Se c’è tensione? Abbiamo avuto tante ‘finali’ di fila e abbiamo avuto poco tempo per pensare. Ma siccome sappiamo che affronteremo l’Inter, c’è un’atmosfera da derby. A Milano, tutto è molto passionale. Il calcio è vita. Milan e Inter sono due grandi squadre che vogliono sempre di più e vogliono sporgere il petto per dire: ‘Io sono di questa squadra e questa squadra governa la città’. Sarà una battaglia, senza dubbio“.

Milan, Brahim DIaz: “Indossare la numero 10 è qualcosa di incredibile“

Brahim Diaz ha anche parlato della sua carriera al Milan e del numero 10 che porta sulle spalle: “È qualcosa di incredibile, un onore, qualcosa di molto speciale per il valore che ha. Conosco tutti quelli che l’hanno indossata e mi riempie di orgoglio, ma mi piace anche avere quella pressione di dover fare sempre un passo in più. A Milano i 10 sono stati indossati dai Palloni d’Oro, giocatori che hanno segnato un’epoca. Per me è un onore indossare la 10 del Milan“. Lo spagnolo ha anche lasciato qualche dichiarazione sul suo futuro (è in prestito dal Real Madrid fino al 30 giugno): “Adesso sono concentrato sul Milan. Voglio essere al top, al cento per cento. Si avvicina una partita molto importante e ora penso solo a dare il massimo“.