Milan, quattro giocatori dal futuro incerto I La posizione della società

Milan, sono quattro i giocatori rossoneri il cui futuro è incerto. La società, a causa di un rendimento altalenante o deludente, sarà chiamata a prendere una decisione a fine stagione.

De Ketelaere, la cessione non è utopia

Il primo giocatore in bilico è, senza dubbio, Charles De Ketelaere. Il belga, giunto al Milan dopo una lunga trattativa con il Bruges, è l’acquisto più costoso della prima campagna acquisti targata Gerry Cardinale. E’ inutile girarci intorno, il ragazzo ha fino a questo momento deluso le aspettative della dirigenza. In Via Aldo Rossi l’idea è quella di concedergli un’altra chance, ma se in estate dovesse arrivare un’offerta intorno ai 30 milioni, una cessione diventerebbe meno utopica.

Brahim Diaz, Real ago della bilancia

Un altro giocatore il cui destino è ancora nebuloso è Brahim Diaz. Il folletto classe 1999 sta per concludere il prestito biennale al Milan dal Real Madrid. Il club rossonero ha un diritto di riscatto da esercitare a fine stagione, ma le Merengues potranno, a loro volta, esercitare un contro riscatto. Il giocatore ha molto mercato in Premier League per cui, ammesso che si verifichino i due eventi precedenti, il Real Madrid potrebbe decidere di rivenderlo per ricavare una importante plusvalenza. Una serie di eventi che fanno della vicenda Brahim Diaz il nodo più ingarbugliato del mercato rossonero.

Rafael Leao, che fare dopo il rinnovo?

Il pezzo più pregiato del Milan, Rafael Leao. Attorno a lui e al suo futuro passeranno molte delle mosse di mercato. Il giocatore, è risaputo, è a un passo dal rinnovo di contratto. Ciò rende sicura una sua permanenza in estate? Tutt’altro. Dopo aver prolungato, infatti, di fronte a una offerta irrinunciabile, il Milan potrebbe decidere per la cessione. Un giocatore che potenzialmente potrebbe portare almeno 100 milioni di euro nelle casse. Una cifra enorme, che permetterebbe a Paolo Maldini e Frederic Massara di finanziare 4-5 colpi funzionali in entrata e potenziare la rosa. Senza dimenticare, ovviamente, lo spettro di un (al momento improbabile) addio a zero tra un anno.

Divock Origi, delusione con profitto?

L’ex Liverpool è stato, senza dubbio, un flop. Giunto a parametro zero, il belga si è dimostrato lontano parente del giocatore duttile e incisivo visto ad Anfield Road. Le gerarchie vedevano in Olivier Giroud il titolare inamovibile, ma Origi non ha saputo sfruttare le occasioni concesse da Stefano Pioli. Il giocatore pesa a bilancio per 4 milioni di euro netti all’anno. La cessione, quindi, è tutt’altro che da escludere. L’aspetto positivo, in questo caso, sarebbe la possibilità di fare una plusvalenza piena, considerato il fatto che il Milan non ha investito nulla di cartellino.